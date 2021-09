(Di sabato 25 settembre 2021) “Abbiamo creato di più con il Milan rispetto alla sfida con la Juventus, ma non possiamo abituarci aunaportare a casa punti. Oggi meritavamo qualcosa di più, due sfide contro due squadre di alto livello come Juve e Milan così ravvicinate sono state complicate, ma noi siamo scesi in campo a testa alta, purtropporiuscire a portare a casa punti. Adesso dobbiamo concentrarci sull’Hellas Verona e cercare di affrontarla nel miglior modo possibile”. Così Thiago, tecnico dello, al termine del match perso in casa contro il Milan. “La certezza che ho è lo spirito di squadra che ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato in campo. Per crescere abbiamo bisogno di tutti i giocatori, anche di quelli che oggi non hanno giocato, la ...

Advertising

CinqueNews : Spezia, Motta: «Non abituarsi a fare buona partita senza raccogliere» - DiogoDalott : RT @loocaferree: Thiago Motta: “Leao non parte dal primo” Difensori dello Spezia: - GazzettadellaSp : Spezia-Milan, Motta: 'Non dobbiamo abituarci a fare buone partite ma nessun punto' - infoitsport : Spezia, Motta: 'Abbiamo pagato a livello psicologico' - infoitsport : Spezia-Milan 1-2, Motta: “Problema psicologico. Tutto passa dal gioco” -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Motta

... ARTICOLO PUBBLICATO IL 25 Settembre 2021 LA- Il Milan espugna 2 - 1 il Picco di La... Dopo averlo inserito per due volte a gara in corso, Thiagolancia Nzola dall'inizio. Nel Milan ......però adagiato sugli allori e ha continuato ad essere una spina nel fianco della difesa dello... Serie A: risultati e classifica Primo tempoopta per un 4 - 2 - 3 - 1 con Sala e Bourabia in ...Prima gara da titolare e primo gol in A per Daniel, figlio del dt ed ex capitano Paolo LA SPEZIA (ITALPRESS) - Il Milan espugna 2-1 il Picco di La Spezia nella ...Un’altra prestazione convincente, ma sfortunata per le Aquile, che vengono fermate in casa da un gol all’86’ del Milan. Queste le parole di mister Thiago Motta nel post-partita: “Abbiamo creato di più ...