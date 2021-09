Qualifica pazza a Sochi | pole show di Norris | seconda la Ferrari di Sainz

(Di sabato 25 settembre 2021) La pioggia è davvero arrivata e ha davvero rimescolato le carte. Anienteposition F1 per la Mercedes, ma per Landoe la sua McLaren. Dopo Monza, ancora McLaren. E in prima fila ...

La Gazzetta dello Sport

La pioggia è davvero arrivata e ha davvero rimescolato le carte. A Sochi niente pole position F1 per la Mercedes, ma per Lando Norris e la sua McLaren. Dopo Monza, ancora McLaren. E in prima fila ...1 di 2 Successiva TOP GP Italia, gli highlights dellagara di Monza Daniel Ricciardo Tre anni, tre mesi e 16 giorni. Una volta che cominci a vincere ... buona(5° tempo al venerdì ...Gran Premio Russia F1 2021: che qualifica pazza a Sochi. Norris prima pole position. Sainz fantastico 2° davanti a Russell.Ogni giro è stato fatto a ritmi da qualifica e ho colto tutte le opportunità che si sono presentate per cercare di lottare e guadagnare posizioni, divertendomi un mondo. Purtroppo, eravamo abbastanza ...