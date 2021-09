Tiro con l’arco, Mondiali 2021: assegnati tutti i titoli a squadre (Di sabato 25 settembre 2021) Prime medaglie ai Mondiali di Tiro con l’arco 2021, evento che si sta svolgendo in questi giorni in quel di Yankton. Sono stati 6 i titoli assegnati per quanto riguarda le competizioni a squadre, tre per ogni specialità. Iniziamo dal tabellone femminile di ‘ricurvo’ con San An/Minhee Jang/Chae Young Kang (Corea) che hanno avuto la meglio per 5-3 su Aida Roman/Alejandra Valencia/Ana Vazquez(Messico) nella finale per l’oro. Medaglia di bronzo per le francesi Lisa Barbelin/Caroline Lopez/Melodie Richard, a segno per 6-2 sulle brasiliane Marcelle Dos Santos/Ana Machado/Sarah Nikitin. Dominio coreano al maschile con Woojin Kim/Je Deok Kim/Jim Hyek che svettano per 6-0 sui padroni di casa Brady Ellison/Matthew Nofel/Jack Williams. Molto più combattuta la lotta per il terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Prime medaglie aidicon, evento che si sta svolgendo in questi giorni in quel di Yankton. Sono stati 6 iper quanto riguarda le competizioni a, tre per ogni specialità. Iniziamo dal tabellone femminile di ‘ricurvo’ con San An/Minhee Jang/Chae Young Kang (Corea) che hanno avuto la meglio per 5-3 su Aida Roman/Alejandra Valencia/Ana Vazquez(Messico) nella finale per l’oro. Medaglia di bronzo per le francesi Lisa Barbelin/Caroline Lopez/Melodie Richard, a segno per 6-2 sulle brasiliane Marcelle Dos Santos/Ana Machado/Sarah Nikitin. Dominio coreano al maschile con Woojin Kim/Je Deok Kim/Jim Hyek che svettano per 6-0 sui padroni di casa Brady Ellison/Matthew Nofel/Jack Williams. Molto più combattuta la lotta per il terzo ...

