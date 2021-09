Juve, Arthur: la paura per l'incidente e i tempi di recupero (Di giovedì 23 settembre 2021) incidente d’auto per fortuna senza conseguenze per il centrocampista della Juventus Arthur. Il giocatore brasiliano si è infatti scontrato con un’altra vettura a bordo della sua Ferrari che – come si vede in una serie di foto circolanti sul web – ha portato danni alla pare anteriore. Non responsabile dell’accaduto, il giocatore della Juventus è rimasto illeso. Arthur sta proseguendo il lavoro di recupero dopo l’operazione alla gamba e dovrebbe rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la prossima sosta per le nazionali. Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021)d’auto per fortuna senza conseguenze per il centrocampista dellantus. Il giocatore brasiliano si è infatti scontrato con un’altra vettura a bordo della sua Ferrari che – come si vede in una serie di foto circolanti sul web – ha portato danni alla pare anteriore. Non responsabile dell’accaduto, il giocatore dellantus è rimasto illeso.sta proseguendo il lavoro didopo l’operazione alla gamba e dovrebbe rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la prossima sosta per le nazionali.

