Barbara D’Urso furiosa | “La prima lite col fidanzato” Beccati così in pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021)non ha mai confermato il gossip che da mesi riempie i giornali di cronaca rosa. Quello sulla sua relazione con Francesco Zangrillo. Non si è parlato d’altro per tutta l’estate, anche se per la verità anche sul suo Instagram non c’è mai stata traccia del compagno. Ma adesso il settimanale Oggi ha pizzicato la coppia in un locale milanese a Brera e proprio nel pieno di quello che a molti è sembrata una vera e propria. Sul magazine sono finite una serie di foto in cuiin piedi, con le mani giunte, con un’espressione fra il basito e l’imbarazzato. E a quanto pare alla base di tutto ci sarebbe la gelosia. In base a quanto riferito dal magazine lui sembra aver chiacchierato un po’ troppo con la donna al tavolo al fianco, facendoandare su tutte le ...