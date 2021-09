Dungeons & Dragons: in arrivo il musical (Di martedì 21 settembre 2021) Dungeons & Dragons, (D&D) si sa, è il Gioco di Ruolo più famoso al mondo e come tutti i player, ma non solo, sanno, negli anni ha spaziato in vari campi dell’intrattenimento finendo sul grande e piccolo schermo. Bene, a breve sarà pronto a fare un nuovo passo al di fuori della propria confort-zone. La Wizards of the Coast ha infatti annunciato il primo musical basato su Dungeons & Dragons che si terrà durante la prossima D&D Celebration 2021 (un evento annuale in live streaming di presentazione e annunci sulle varie pubblicazioni future). Esistono già diversi spettacoli e colonne sonore non ufficiali, questa finalmente potrà fregiarsi dell’ufficialità. Sarà durante il secondo giorno (all’una di notte del 26 Settembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021), (D;D) si sa, è il Gioco di Ruolo più famoso al mondo e come tutti i player, ma non solo, sanno, negli anni ha spaziato in vari campi dell’intrattenimento finendo sul grande e piccolo schermo. Bene, a breve sarà pronto a fare un nuovo passo al di fuori della propria confort-zone. La Wizards of the Coast ha infatti annunciato il primobasato suche si terrà durante la prossima D;D Celebration 2021 (un evento annuale in live streaming di presentazione e annunci sulle varie pubblicazioni future). Esistono già diversi spettacoli e colonne sonore non ufficiali, questa finalmente potrà fregiarsi dell’ufficialità. Sarà durante il secondo giorno (all’una di notte del 26 Settembre ...

