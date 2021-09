Conclusa la missione Shenzhou-12 (Di venerdì 17 settembre 2021) È terminata dopo 92 giorni in orbita, la prima missione di un equipaggio cinese a bordo della nuova stazione spaziale Tiangong-3. I tre astronauti sono atterrati felicemente nel deserto della Mongolia interna. Da oggi potete seguire l'andamento orbitale della stazione cinese nell'apposito log. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 17 settembre 2021) È terminata dopo 92 giorni in orbita, la primadi un equipaggio cinese a bordo della nuova stazione spaziale Tiangong-3. I tre astronauti sono atterrati felicemente nel deserto della Mongolia interna. Da oggi potete seguire l'andamento orbitale della stazione cinese nell'apposito log.

Advertising

KitschRadical : @MarioScelzo1 Ci credo, è come se governasse lui. Draghi fa quello che chiedeva Renzi da tempo, e soprattutto IV è… - EmanueleDolce : @il_pucciarelli @rep_firenze Perché la sua missione non è ancora conclusa. Il PD incredibilmente resta ancora in pi… - RynBkkr : @YNG_TRVPBOY @theMarruecoo La tanto attesa missione in Cina degli scienziati designati dall'OMS si è infine conclusa - Rainbow6IT : Operatore, la tua missione in North Star è conclusa. Sei stato l'MVP? Sei la mente dietro alle strategie, il compag… - theMarruecoo : La tanto attesa missione in Cina degli scienziati designati dall'OMS si è infine conclusa -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusa missione Death Stranding: Director's Cut - Recensione - Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter Se già il gioco permetteva di inviare robot autonomi a fare delle consegne, di cui non sapevamo più nulla fino a missione conclusa, questa volta arrivati al Centro Logistico a Sud di Lake Knot City ...

Animali Fantastici 3, il titolo ufficiale e la data d'uscita ...gli impedisce di confrontarsi con l'amico di un tempo e per questo era stato mandato in missione il ... In seguito, conclusa la saga letteraria, l'autrice ha poi spiegato come nella sua mente Silente ...

Afghanistan, atterrati a Ciampino ultimi militari italiani. Conclusa missione ventennale Sky Tg24 Sistemati i muri in pietra a secco Clauzetto riscopre un’arte antica L’iniziativa Missione compiuta: sono stati riportati all’origine ampi tratti della viabilità storica di Clauzetto, sistemando i muri costruiti in pietra a secco dell’antico percorso che collega le bor ...

F1 | Ferrari, numeri e curiosità sul prossimo GP di Russia 3. La posizione più arretrata sulla griglia di partenza dalla quale si è vinto nel GP di Russia, in entrambi i casi con Valtteri Bottas. Per quanto riguarda le rimonte concluse sul podio, nel 2016 Lew ...

Se già il gioco permetteva di inviare robot autonomi a fare delle consegne, di cui non sapevamo più nulla fino a, questa volta arrivati al Centro Logistico a Sud di Lake Knot City ......gli impedisce di confrontarsi con l'amico di un tempo e per questo era stato mandato inil ... In seguito,la saga letteraria, l'autrice ha poi spiegato come nella sua mente Silente ...L’iniziativa Missione compiuta: sono stati riportati all’origine ampi tratti della viabilità storica di Clauzetto, sistemando i muri costruiti in pietra a secco dell’antico percorso che collega le bor ...3. La posizione più arretrata sulla griglia di partenza dalla quale si è vinto nel GP di Russia, in entrambi i casi con Valtteri Bottas. Per quanto riguarda le rimonte concluse sul podio, nel 2016 Lew ...