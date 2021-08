LIVE Sinner-Brooksby 4-5, ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il 1° set (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Diritto vincente di Brooksby che passa Sinner che aveva attaccato la rete. 30-40 PALLA BREAK Sinner!!! l’azzurro ottiene la prima chance del match. 30-30 Lunga la risposta di Sinner. 15-30 È Brooksby il primo a sbagliare con il rovescio diagonale. 15-15 Lungolinea vincente di Brooksby con il rovescio in salto. 0-15 Risposta vincente di rovescio diagonale di Sinner. 5-5 Servizio al corpo del classe 2000. 40-15 Lungo il rovescio in ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Diritto vincente diche passache aveva attaccato la rete. 30-40 PALLA BREAK!!!ottiene la prima chance del match. 30-30 Lunga la risposta di. 15-30 Èil primo a sbagliare con il rovescio diagonale. 15-15 Lungolinea vincente dicon il rovescio in salto. 0-15 Risposta vincente di rovescio diagonale di. 5-5 Servizio al corpo del classe 2000. 40-15 Lungo il rovescio in ...

Advertising

marioo174 : Live Ranking dei 4 semifinalisti del #CitiOpen ???? Jannik #Sinner 21 (+3) ???? Kei #Nishikori 55 (+12) ???? Mackenzie… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Atp Washington 2021 - Jannik Sinner vuole la quarta finale in carriera! L’azzurro sfida l’americano Jenson Bro… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Atp Washington 2021 - Jannik Sinner vuole la quarta finale in carriera! L’azzurro sfida l’americano… - livetennisit : ATP 500 Washington: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner in singolare e doppi… - Tommuz24 : Oggi torno a personalizzare quella trentina di partite su diretta, live c'è la finale delle Olimpiadi #BRAESP, alle… -