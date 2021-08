Green pass a scuola, polemica e proteste per le multe ai presidi che non controllano (Di sabato 7 agosto 2021) Il Green pass entra anche a scuola e dal 1° settembre sarà obbligatorio per i professori e il personale , ma è già polemica sulle possibili multe per i presidi che non controllino il possesso della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Ilentra anche ae dal 1° settembre sarà obbligatorio per i professori e il personale , ma è giàsulle possibiliper iche non controllino il possesso della ...

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - UmbertoF97 : @ProfCampagna Non conosco radio savana, penso però abbia decenza ed intelligenza per evitare queste cazzate. O lo f… - Fef58 : RT @IlPrimatoN: La tutela della sicurezza dovrebbe imporre rigidi controlli sugli arrivi dei clandestini. E invece... -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass senza fare la seconda dose del vaccino? Inutile fingere che il problema non esista: l'introduzione del Green Pass obbligatorio nel cuore dell'estate ha spinto molti italiani a prenotare la somministrazione del vaccino, così da non dover fare i conti con alcuna limitazione durante il periodo di ferie e ...

Green pass a scuola, 217mila prof ancora non vaccinati. Presidi in rivolta: 'Multe? Servono più risorse' APPROFONDIMENTI SCUOLA I presidi: 'Difficile verificare gli immuni' COVID Le domande più frequenti COVID Le regole per bar e locali POLITICA Video Green pass, da ristoranti e palestre a centri ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Scuola, dal Consiglio dei Ministri via libera alle misure per la riapertura in presenza Il Piano operativo per le scuole ha avuto l’ok da Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico Protocollo di sicurezza per il sett ...

Green pass, Meloni “E’ un obbligo vaccinale mascherato” ROMA (ITALPRESS) – Il green pass “così come configurato è un obbligo vaccinale mascherato e non una misura di contenimento dell’epidemia. Se il governo ritene che sia necessario l’obbligo vaccinale, s ...

Inutile fingere che il problema non esista: l'introduzione delobbligatorio nel cuore dell'estate ha spinto molti italiani a prenotare la somministrazione del vaccino, così da non dover fare i conti con alcuna limitazione durante il periodo di ferie e ...APPROFONDIMENTI SCUOLA I presidi: 'Difficile verificare gli immuni' COVID Le domande più frequenti COVID Le regole per bar e locali POLITICA Video, da ristoranti e palestre a centri ...Il Piano operativo per le scuole ha avuto l’ok da Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico Protocollo di sicurezza per il sett ...ROMA (ITALPRESS) – Il green pass “così come configurato è un obbligo vaccinale mascherato e non una misura di contenimento dell’epidemia. Se il governo ritene che sia necessario l’obbligo vaccinale, s ...