Tokyo 2020 | un altro record del mondo McLaughlin fa una super rimonta nei 400 ostacoli

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - Adnkronos : #Tokyo 2020, #Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti. - ElisabethWolf84 : RT @RaiSport: ????? #FedericaPellegrini eletta membro #CIO in quota atleti La nuotatrice votata al #VillaggioOlimpico, resterà in carica fin… -

Si continua a 'volare' sulla pista dello stadio olimpico di. Nella finale dei 400 ostacoli femminile, l'americana Sydney McLaughlin ha vinto l'oro, centrando il nuovo record del mondo in 51'46, migliorando il 51'90 che lei stessa aveva fatto ..., 04 ago 07:53 - Toyota Motor ha conseguito un utile di 897,8 miliardi di yen (8,2 miliardi di ... in aumento del 32,7 per cento rispetto allo stesso periodo del, e del 4,5 per cento rispetto ...Non che "Gimbo" Gianmarco Tamberi non avesse abituato a comportamenti singolari tipo l'inguardabile viso rasato a metà ("Half-shave" è uno dei ...Altra grande soddisfazione per Federica Pellegrini. Dopo aver chiuso, in maniera regale, la sua quinta partecipazione ai Giochi (con la quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, record per un'at ...