Quando Pennacchi diceva a Salvini “la sua mamma l’avrebbe dovuto riempire di botte quando era piccolo” | VIDEO (Di mercoledì 4 agosto 2021) Uno dei tanti scontri televisivi tra Antonio Pennacchi e Salvini, risalente al 2016, in cui lo scrittore scomparso non le mandava a dire al leader della Lega. quando Pennacchi diceva a Salvini “la sua mamma la doveva riempire di botte quando era piccolo” VIDEO Il discorso, tanto per cambiare, verteva sui migranti. Pennacchi spiegava a Salvini che non poteva proporsi come la soluzione del problema visto che al governo la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Uno dei tanti scontri televisivi tra Antonio, risalente al 2016, in cui lo scrittore scomparso non le mandava a dire al leader della Lega.“la suala dovevadieraIl discorso, tanto per cambiare, verteva sui migranti.spiegava ache non poteva proporsi come la soluzione del problema visto che al governo la ...

Advertising

La7tv : Quando lo scrittore Antonio #Pennacchi si scontrò con il leader della Lega sui migranti - repubblica : Quando Pennacchi si scontrò con Salvini a Ballarò: 'Io fesso? Lei è un fesso e mezzo' - lucy_esposito : RT @NotizieB: Ciò che distrugge l’uomo non è la disgrazia in sé, ma l'attesa della disgrazia. Alla disgrazia fai pure fronte e in qualche m… - robertis_emilia : RT @VentagliP: “Ciò che distrugge l’uomo non è la disgrazia in sé, ma l’incertezza e soprattutto l’attesa della disgrazia. Alla disgrazia f… - Carmela_oltre : RT @Nonha_stata: Quando muore uno scrittore restiamo orfani di tutte le parole non dette #Pennacchi -