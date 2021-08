Nuoto di fondo, Rachele Bruni in lacrime: “Provo rabbia, non mi aspettavo questa posizione” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un 14° posto: è stato questo l’esito della 10 km di Nuoto di fondo nelle acque libere della baia di Tokyo, sede delle gare olimpiche per Rachele Bruni. L’azzurra, argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 su questa distanza, non è riuscita a confermarsi sul podio al termine di una gara nella quale non ha tenuto il ritmo per via di una condizione fisica inaspettatamente non così eccellente. “Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l’ho fatta. Non era atteso questo risultato, Provo rabbia, mi dispiace veramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un 14° posto: è stato questo l’esito della 10 km didinelle acque libere della baia di Tokyo, sede delle gare olimpiche per. L’azzurra, argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 sudistanza, non è riuscita a confermarsi sul podio al termine di una gara nella quale non ha tenuto il ritmo per via di una condizione fisica inaspettatamente non così eccellente. “Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l’ho fatta. Non era atteso questo risultato,, mi dispiace veramente ...

