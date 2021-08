Il generale britannico: 'L'Afghanistan può diventare un 'failed State' alla mercè dei talebani' (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'Afghanistan rischia concretamente di diventare "un failed State", qualcosa di peggio di uno Stato fallito nell'accezione inglese, dopo il ritiro delle forze occidentali seguito a vent'anni di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'rischia concretamente di"un", qualcosa di peggio di uno Stato fallito nell'accezione inglese, dopo il ritiro delle forze occidentali seguito a vent'anni di ...

Advertising

ricardorubio44 : 9???? Bronzo per Joan Cardona nella classe Finn. Lo spagnolo è finito terzo in classifica generale con 51 punti, a +… - DiFazio_Faby : RT @JCultHeritCrime: ?? Ancora successi dei @_Carabinieri_ dell'Arte e due importanti restituzioni, del Nucleo TPC di #Udine, di beni librar… - dobrvem : @gxhastings l’accento britannico in generale >>>> ma come parla lui>>>> - JCultHeritCrime : ?? Ancora successi dei @_Carabinieri_ dell'Arte e due importanti restituzioni, del Nucleo TPC di #Udine, di beni lib… -