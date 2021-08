Non è vero che i tamponi molecolari rintracciano il «comune raffreddore» e non la Covid-19 (Di martedì 3 agosto 2021) Il 3 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 30 luglio 2021 dal sito Natural News e intitolato “I Cdc e l’Fda hanno falsificato il protocollo di test del ‘Covid’ usando cellule umane mescolate a frammenti del virus del raffreddore… I test Pcr rintracciano semplicemente il comune raffreddore”. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, ricordiamo che Natural News è stato definito da NewsGuard un sito che «viola gravemente standard di base di credibilità e trasparenza» e siti di fact-checking hanno ... Leggi su facta.news (Di martedì 3 agosto 2021) Il 3 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 30 luglio 2021 dal sito Natural News e intitolato “I Cdc e l’Fda hanno falsificato il protocollo di test del ‘’ usando cellule umane mescolate a frammenti del virus del… I test Pcrsemplicemente il”. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, ricordiamo che Natural News è stato definito da NewsGuard un sito che «viola gravemente standard di base di credibilità e trasparenza» e siti di fact-checking hanno ...

