Stefania Orlando parla del rapporto con Tommaso Zorzi

Dopo la lite sui social tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Stefania Orlando parla dei suoi rapporti con il collega del reality Per un'amicizia al capolinea, c'è un'amicizia che resiste anche alla distanza. Dopo la lite avvenuta sui social, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Stefania Orlando ha parlato del suo rapporto con il collega del reality di Canale 5. In un'intervista rilasciata al settimanale "Vero", Stefania Orlando ha dichiarato: "C'è un bel legame tra me e ..."

