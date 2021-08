Raccolta di fondi nel nome di Stefano Sorano, morto di sarcoma a 25 anni. Donazione al Pascale, dove fu curato (Di lunedì 2 agosto 2021) Stefano aveva 25 anni quando è stato ucciso da un sarcoma che dopo un anno di cure non gli ha lasciato scampo. “Ma il suo breve passaggio sulla terra non può e non deve essere vano”, dicono oggi i parenti e gli amici. E così, in nome di Stefano, è nato un torneo di calcio, è stata fatta una Raccolta fondi e questi fondi sono stati devoluti al Pascale, l’Istituto dei tumori di Napoli presso cui il giovane è stato in cura. “E anche se quelle cure – sottolinea zia Tiziana – non hanno dato l’esito sperato, è stato accudito e accompagnato con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021)aveva 25quando è stato ucciso da unche dopo un anno di cure non gli ha lasciato scampo. “Ma il suo breve passaggio sulla terra non può e non deve essere vano”, dicono oggi i parenti e gli amici. E così, indi, è nato un torneo di calcio, è stata fatta unae questisono stati devoluti al, l’Istituto dei tumori di Napoli presso cui il giovane è stato in cura. “E anche se quelle cure – sottolinea zia Tiziana – non hanno dato l’esito sperato, è stato accudito e accompagnato con ...

Advertising

insopportabile : Tre comuni colpiti (Cuglieri, Tresnuraghes e Santu Lussurgiu) informano sulle loro esigenze. Una prima raccolta fon… - dinamo_sassari : ?? FORZA SARDEGNA: PARTE LA RACCOLTA FONDI DI FONDAZIONE DINAMO La @dinamo_sassari e #FondazioneDinamo, insieme a… - LegaSalvini : ?? #SARDEGNA, SALVINI E ZOFFILI: AVVIATA RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA INCENDI Cagliari, 25 lug – “La Lega ha avviat… - Cristin71354717 : RT @GINA32451015: PER CHI VOLESSE PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI PER ODINO E COMPANY PER FAVORE FACCIAMO GIRARE GRAZIE INFINITE ????????????????????… - AngelaMARINAPA2 : RT @zampa_qua: ??????RACCOLTA FONDI 'EFFETTO PALLA' PER LE COMUNITÀ DEVASTATE DAGLI INCENDI ??Ecco l'iban della raccolta fondi Effetto Palla.… -