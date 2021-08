Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro (Di lunedì 2 agosto 2021) Domenica primo agosto Min Aung Hlaing, il generale che lo scorso primo febbraio aveva guidato il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro e ha detto che lo stato di emergenza introdotto nel paese dopo il golpe Leggi su ilpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Domenicaagosto Min, ilche lo scorsofebbraio aveva guidato ildiin, si èe ha detto che lodi emergenza introdotto nel paese dopo il golpe

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - ChiaraPerrone15 : RT @ilpost: Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - Tizio_Original : RT @ilpost: Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - ilpost : Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - radio3mondo : Min Aung Hlaing dice niente elezioni in Myanmar fino al 2023. Sei mesi dopo aver preso il potere, il leader del col… -

Ultime Notizie dalla rete : Min Aung Myanmar, sei mesi di golpe (e di Covid) E proprio domenica il Consiglio di amministrazione statale al governo si è dichiarato governo provvisorio e che il suo leader, Min Aung Hlaing, ne è Primo ministro. Quanto alla Stato do emergenza, ...

Birmania: giunta conferma volontà elezioni multipartitiche Il leader della giunta militare birmana, Min Aung Hlaing, ha confermato che elezioni multipartitiche si terranno nel Paese da sei mesi sotto il controllo militare ed ha affermato che il suo governo è pronto a lavorare insieme ad un inviato ...

Birmania: giunta conferma volontà elezioni multipartitiche Agenzia ANSA Il semestre di sangue di Tatmadaw La giunta birmana si proclama governo di transizione del Myanmar e ripromette elezioni. Ma lo stato di emergenza resta confermato in un Paese blindato per il quale Hrw chiede che i suoi generali venga ...

Myanmar: giunta militare conferma volontà di elezioni Il leader della giunta militare un Myanmar, Min Aung Haling, ha confermato che elezioni multipartitiche si terranno nel Paese.

E proprio domenica il Consiglio di amministrazione statale al governo si è dichiarato governo provvisorio e che il suo leader,Hlaing, ne è Primo ministro. Quanto alla Stato do emergenza, ...Il leader della giunta militare birmana,Hlaing, ha confermato che elezioni multipartitiche si terranno nel Paese da sei mesi sotto il controllo militare ed ha affermato che il suo governo è pronto a lavorare insieme ad un inviato ...La giunta birmana si proclama governo di transizione del Myanmar e ripromette elezioni. Ma lo stato di emergenza resta confermato in un Paese blindato per il quale Hrw chiede che i suoi generali venga ...Il leader della giunta militare un Myanmar, Min Aung Haling, ha confermato che elezioni multipartitiche si terranno nel Paese.