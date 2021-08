Olimpiadi, Jacobs da urlo: è oro nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Marcell Jacobs pazzesco: vince la finale dei 100 metri e conquista la medaglia d'oro. L'atleta azzurro originario di El Paso brucia tutti e taglia il traguardo in 9 secondi e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Marcellpazzesco: vince la finale dei 100e conquista la medaglia d'oro. L'atleta azzurro originario di El Paso brucia tutti e taglia il traguardo in 9 secondi e ...

Advertising

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - FBiasin : La necessità del canale olimpico di dare la linea al Tg2 per farci raccontare i risultati delle Olimpiadi (con… - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - Nena_Nina_Schi : RT @SardoneSilvia: Giornata da impazzire nell'atletica alle #Olimpiadi Clamoroso oro di #Jacobs nei 100 metri. Strepitoso oro di #Tamberi n… - mb_ita : RT @ilMenestrelloh: I 15 MINUTI PIÙ BELLI DELLA STORIA DELLE OLIMPIADI PER L’ITALIA. CHE ANNO MAGICO #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #tamberi #… -