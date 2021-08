Milan | James Rodriguez si propone | “la Serie A è una buona opzione”

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilcontinua la ricerca ad un numero 10, un calciatore di qualità in grado di giocare tra le linee e di fare la differenza. Il club rossonero dovrà muoversi anche in uscita, Hauge è con la valigia in mano. Brahim Diaz è stato confermato, unasoluzione porta a Ilicic dell’Atalanta, ma una suggestione è quella di. Il colombiano vorrebbe lasciare l’Everton, è alla ricerca di una squadra in grado di lottare per scudetto e Champions League, in più è molto sensibile alle sirene provenienti dall’Italia. La soluzione più calda è quella che porta al. “Ho giocato in Portogallo, ...

'Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, mi manca la Serie A. Per me sarebbe una buona opzione',Rodriguez strizza gli occhi alin una diretta Twitch. Il trequartista colombiano vuole lasciare l'Everton: 'Mi chiedono dove giocherò, io ancora non lo so, è un argomento complicato e ...Rodriguez via dall'Everton, c'è ilRodriguez apre al trasferimento al"Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, mi manca la Serie A. Per me sarebbe ...Il Milan continua la ricerca ad un numero 10 ... Brahim Diaz è stato confermato, una buona soluzione porta a Ilicic dell’Atalanta, ma una suggestione è quella di James Rodriguez. Il colombiano ...In attesa dell’ufficialità di Shomurodov alla Roma e la partenza di Kaio Jorge alla volta di Torino, ecco le notizie di mercato più importanti della giornata. Juventus, rinnovi Chiellini e Dybala: ci ...