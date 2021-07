LIVE F1 | GP Ungheria 2021 in DIRETTA | tutto pronto per la FP3 | aumentano le nuvole all’Hungaroring

(Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.47 Ieri la Mercedes ha stupito. Senza mezzi termini. Valtteri Bottas ha chiuso al comando con il tempo di 1:17.012, precedendo per appena 27 millesimi Lewis Hamilton. Le W12, nelle due sessioni di prove libere, hanno messo in mostra una potenza davvero impareggiabile per i rivali, tanto che nel T1 fanno letteralmente il vuoto, distanziando tutti di 3-4 decimi. Le modifiche apportate in occasione della gara di Silverstone, evidentemente, stanno pagando dividendi per la scuderia di Brackley che, quindi, si presenta alle qualifiche di oggi pomeriggio con i favori del pronostico. 11.44 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA ...

... mentre l'Italia guida il gruppo a quota 5 assieme alla Grecia, con Stati Uniti esubito dietro a quota quattro. Mattia Camboni Medal Race Rs:X Vela Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta: solo ...... LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Prove libere 3 GP d'2021dalle 11.45 di sabato 31 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox. Torna al sommarioA Budapest i piloti scendono in pista per l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche: segui le FP3 del GP d'Ungheria in live!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Dopo due torride sessioni di prove libere, oggi il meteo propone qualche nuvola minacciosa in più e temperature più abbordabili. Cambieranno gli scenari ...