I no vax del sesso (Di sabato 31 luglio 2021) Superate a destra, ancora una volta. Per dieci anni abbiamo disquisito sulle desinenze al femminile che Laura Boldrini avrebbe voluto imporre ovunque e comunque, e le ministre e le sindachesse e l’avvocata che è un dato certificatissimo anche dalla chiesa cattolica, “Salve Regina avvocata nostra”. Adesso che il cosiddetto “maschile sovraesteso”, rigorosamente non binario, con cui è stato definito il mondo per millenni iniziava a essere messo in discussione e che le donne stavano per uscire dall’invisibilità lessicale – che è poi fattuale, perché se una realtà non è data non ha nemmeno dignità linguistica – è arrivato l’asterisco della non binarietà. Per i colti e i fortunati provvisti di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Superate a destra, ancora una volta. Per dieci anni abbiamo disquisito sulle desinenze al femminile che Laura Boldrini avrebbe voluto imporre ovunque e comunque, e le ministre e le sindachesse e l’avvocata che è un dato certificatissimo anche dalla chiesa cattolica, “Salve Regina avvocata nostra”. Adesso che il cosiddetto “maschile sovraesteso”, rigorosamente non binario, con cui è stato definito il mondo per millenni iniziava a essere messo in discussione e che le donne stavano per uscire dall’invisibilità lessicale – che è poi fattuale, perché se una realtà non è data non ha nemmeno dignità linguistica – è arrivato l’asterisco della non binarietà. Per i colti e i fortunati provvisti di ...

fanpage : Una dimostrazione folle di Barillari, ex M5s espulso per le sue posizioni no vax - Open_gol : Il presidente della Regione Veneto all’attacco: «Se facciamo un tampone veniamo accusati di infilare microchip nel… - Adnkronos : Identificati e denunciati i #NoGreenPass sotto casa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. - voltes48 : RT @GuidoDeMartini: ??LE PROTESTE DI PIAZZA CONTRO IL PASS??In questi giorni abbiamo visto attacchi continui alle manifestazioni contro il PA… - CeciliaVig : RT @lucianocapone: La campagna vaccinale va bene e i No Vax sono pochi, ma una parte della popolazione è incerta o spaventata anche per i p… -