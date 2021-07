Silvio Orlando: «Quando persi mia madre a scuola iniziarono ad alzarmi i voti e a considerarmi di più» (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista Silvio Orlando. Ha ricevuto il premio “Truffault” al Festival di Giffoni. Racconta, come ha già fatto in passato, la sua difficile infanzia. A 9 anni ha perso sua madre. «Per tanto tempo non ne ho mai parlato. Non riuscivo proprio. Il suo tumore era un tabù, era un richiedere pietà e condiscendenza, le cose che detesto di più. Le zie o pseudozie che ti dicono chiamami mamma… Non ho mai ceduto a queste suggestioni. Poi ho sentito che dovevo cambiare, perché è da lì che nasce il mio essere attore, cerchi un risarcimento dalla vita. Prima i compagni di classe mi mettevano in mezzo, poi Quando ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista. Ha ricevuto il premio “Truffault” al Festival di Giffoni. Racconta, come ha già fatto in passato, la sua difficile infanzia. A 9 anni ha perso sua. «Per tanto tempo non ne ho mai parlato. Non riuscivo proprio. Il suo tumore era un tabù, era un richiedere pietà e condiscendenza, le cose che detesto di più. Le zie o pseudozie che ti dicono chiamami mamma… Non ho mai ceduto a queste suggestioni. Poi ho sentito che dovevo cambiare, perché è da lì che nasce il mio essere attore, cerchi un risarcimento dalla vita. Prima i compagni di classe mi mettevano in mezzo, poi...

