Napoli, nuovo sponsor per De Laurentiis: prima decisione stagionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Un nuovo sponsor potrebbe sorprendere tutti i tifosi del Napoli. Aurelio De Laurentiis in queste ore ha anche deciso i colori delle maglie. Aurelio De Laurentiis studia una soluzione adeguata (via Getty Images)Il Napoli si sta preparando alla seconda parte del ritiro pre-stagionale, con la squadra allenata da Luciano Spalletti che a breve partirà per Castel Di Sangro. Ma il presidente De Laurentiis ha fretta anche per presentare le tre magliette stagionali. Infatti non è andato giù ai tifosi che il Napoli abbia disputato il primo ritiro ...

