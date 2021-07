Fernando Sarzi: "Non ho paura dei no vax. Altri imprenditori chiederanno il green pass ai dipendenti" (Di giovedì 29 luglio 2021) “Non ho paura degli insulti dei no vax, non sono solo. Molti colleghi imprenditori si sono complimentati, vogliono fare lo stesso nella loro azienda. E poi le critiche aggressive sono solo sui social, i miei dipendenti sono favorevoli”. L’iniziativa portata avanti da Fernando Sarzi è una di quelle che in tempi pandemici è in grado di creare tempeste su Twitter. L’hashtag #Sterilgarda - dal nome dell’azienda che rappresenta, come presidente del consiglio di amministrazione - è salito in cima ai trend topic, quando è stato diffuso l’oggetto della lettera che Sarzi ha inviato ai suoi 328 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Non hodegli insulti dei no vax, non sono solo. Molti colleghisi sono complimentati, vogliono fare lo stesso nella loro azienda. E poi le critiche aggressive sono solo sui social, i mieisono favorevoli”. L’iniziativa portata avanti daè una di quelle che in tempi pandemici è in grado di creare tempeste su Twitter. L’hashtag #Sterilgarda - dal nome dell’azienda che rappresenta, come presidente del consiglio di amministrazione - è salito in cima ai trend topic, quando è stato diffuso l’oggetto della lettera cheha inviato ai suoi 328 ...

