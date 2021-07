Alaska, allarme tsunami: scossa di terremoto di magnitudo 8.2 (Di giovedì 29 luglio 2021) Un terremoto di magnitudo 8,2 è stato registrato al largo della penisola dell’Alaska. Lo ha riferito l’Usgs americano, precisando che l’epicentro si trova a 91 km a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 km. Due scosse di assestamento di magnitudo 6,2 e 5,6 sono state avvertite nella stessa zona. Un allarme tsunami è stato emesso per il sud dell’Alaska e la penisola. La città di Perryville si trova a circa 800 km a sudest diAnchorage, la più grande città dell’Alaska Diramato allarme tsunami in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Undi8,2 è stato registrato al largo della penisola dell’. Lo ha riferito l’Usgs americano, precisando che l’epicentro si trova a 91 km a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 km. Due scosse di assestamento di6,2 e 5,6 sono state avvertite nella stessa zona. Unè stato emesso per il sud dell’e la penisola. La città di Perryville si trova a circa 800 km a sudest diAnchorage, la più grande città dell’Diramatoin ...

