Valentina Vignali pubblica i messaggi che le inviava Stefano Sirena

I messaggi di Stefano Sirena a Valentina Vignali La relazione tra due volti di Temptation Island 2021 è giunta al capolinea. Stiamo parlando della coppia formata da Stefano Sirena e Manuela. I due hanno affrontato un falò di confronto molto acceso. La ragazza, infatti, è arrivata addirittura a schiaffeggiarlo, rendendo necessario l'intervento di Federico Bisciglia.

