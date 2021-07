OnePlus Nord 2 5G, lo smartphone perfetto per chi vuole risparmiare (Di mercoledì 28 luglio 2021) OnePlus Nord 2 5G è il nuovo tentativo del brand di Oppo di vincere la battaglia nella fascia media di mercato. Dopo essersi concentrata esclusivamente sul segmento premium, il brand cinese ha deciso di dare nuova linfa agli utenti che chiedevano un telefono accessibile, potente e senza invidiare nulla ad un top di gamma tradizionale. Un ritorno al caro vecchio concetto di flagship killer coinciso con il lancio della linea Nord che ha riscosso un successo davvero incredibile proprio perché univa ottime prestazioni ad un prezzo in linea con le richieste degli utenti. Ora, un anno dopo, la seconda generazione prova a rinnovare quello spirito ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021)2 5G è il nuovo tentativo del brand di Oppo di vincere la battaglia nella fascia media di mercato. Dopo essersi concentrata esclusivamente sul segmento premium, il brand cinese ha deciso di dare nuova linfa agli utenti che chiedevano un telefono accessibile, potente e senza invidiare nulla ad un top di gamma tradizionale. Un ritorno al caro vecchio concetto di flagship killer coinciso con il lancio della lineache ha riscosso un successo davvero incredibile proprio perché univa ottime prestazioni ad un prezzo in linea con le richieste degli utenti. Ora, un anno dopo, la seconda generazione prova a rinnovare quello spirito ...

