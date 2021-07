Fdi, Figliomeni: Calabrese si è finalmente accorto di problemi autobus (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Spiace constatare come l’assessore ai trasporti, al termine della consiliatura, si sia reso finalmente conto che quanto denunciamo da cinque anni è reale, ossia il fatto che sugli autobus di Roma Tpl spesso non funzionano né l’aria condizionata, né il blocca porte di sicurezza, né è stata mai garantita la manutenzione minima agli autobus non era il solito ‘bla bla bla’, termine che a lui piace usare, ma fatti.” “Reali e concreti fatti e comunque, che se ne sia accorto, meglio tardi che mai! Anche se, rispetto al disastro causato dalla giunta grillina in materia di trasporti, questa criticità appare veramente come ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Spiace constatare come l’assessore ai trasporti, al termine della consiliatura, si sia resoconto che quanto denunciamo da cinque anni è reale, ossia il fatto che suglidi Roma Tpl spesso non funzionano né l’aria condizionata, né il blocca porte di sicurezza, né è stata mai garantita la manutenzione minima aglinon era il solito ‘bla bla bla’, termine che a lui piace usare, ma fatti.” “Reali e concreti fatti e comunque, che se ne sia, meglio tardi che mai! Anche se, rispetto al disastro causato dalla giunta grillina in materia di trasporti, questa criticità appare veramente come ...

