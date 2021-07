Perché Simone Biles si è ritirata dalla gara di ginnastica artistica a squadre (Di martedì 27 luglio 2021) A causa dello stress: ha detto di non aver voluto andare avanti dopo una prima prova deludente, e che deve prendersi cura della sua salute mentale Leggi su ilpost (Di martedì 27 luglio 2021) A causa dello stress: ha detto di non aver voluto andare avanti dopo una prima prova deludente, e che deve prendersi cura della sua salute mentale

Advertising

onvlysofi : RT @HuertDeAuteuil: nella versione americana di Ballando con le stelle hanno chiesto a Simone Biles perché non ride mai Simone Biles Stan… - ilpost : Perché Simone Biles si è ritirata dalla gara di ginnastica artistica a squadre - CapHarlock1972 : I media creano miti perché devono vendere, dimenticando che si parla di esseri umani con le loro fragilità 'Simone… - salvalasilvia : RT @HuertDeAuteuil: nella versione americana di Ballando con le stelle hanno chiesto a Simone Biles perché non ride mai Simone Biles Stan… - Devabole : RT @Dr4couis: un pensiero a Simone Biles. Essere la ginnasta migliore al mondo, se non della storia, è tanto gratificante quanto stressante… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Simone Festa taekwondo con Dell'Aquila, Cito "Enorme soddisfazione" Lui e Simone sono due ragazzi giovani che hanno deciso di trasferirsi a Roma per investire sul taekwondo. Amano questo sport, lo praticano da quando hanno 8 anni e per loro questo è un obiettivo ...

Tokyo 2020, problemi di salute mentale dietro il forfait di Simone Biles: "Ora devo concentrarmi su me stessa" "Dopo una prova effettuata, Simone Biles salterà il resto della finale a squadre femminile", ha ... Ceccon a un passo dal sogno Non solo Pellegrini per il nuoto perché l'altro risultato importante, ...

Perché siamo furbi ma non i più bravi Il Romanista Lui esono due ragazzi giovani che hanno deciso di trasferirsi a Roma per investire sul taekwondo. Amano questo sport, lo praticano da quando hanno 8 anni e per loro questo è un obiettivo ..."Dopo una prova effettuata,Biles salterà il resto della finale a squadre femminile", ha ... Ceccon a un passo dal sogno Non solo Pellegrini per il nuotol'altro risultato importante, ...