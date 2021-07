Incendio a Urgnano | danni ingenti La colonna di fumo visibile da chilometri

(Di martedì 27 luglio 2021) Il rogo alla «GiòStyle» scoppiato attorno alle 9 di martedì 27 luglio: in azione 11 mezzi dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Al vaglio le cause

... noto marchio specializzato nella produzione di frigoriferi portatili e contenitori ermetici per alimenti: l'si è sviluppato nella sede di via Battaina a, nella bassa pianura di ...shadow carousel Colonna di fumo su: le foto dell?alla GioStyle Colonna di fumo su: le foto dell?alla GioStyle Colonna di fumo su: le foto dell?alla ...Incendio alla GioStyle di Urgnano, rogo esteso: non ci sono feriti, ma un'elevata colonna di fumo nero preoccupa la popolazione (video) ...Un grosso incendio è divampato stamattina alle 9 nel capannone di una ditta di materiali plastici a Urgnano, la 'GiòStyle': sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili del fuoco. (ANSA) ...