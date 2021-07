Napoli, con Demme out Giuntoli alla ricerca di un centrocampista: occhi puntati su Matias Vecino (Di lunedì 26 luglio 2021) Continuano le ricerche dei nuovi innesti da inserire in rosa per le squadre di Serie A, ed in particolar modo per il Napoli, che ha voglia di riscattarsi dopo il mancato obiettivo della qualificazione in Champions League. Giuntoli ed il suo entourage negli ultimi giorni, in base a quanto riportato dai princiapli quotidiani sportivi, erano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Continuano le ricerche dei nuovi innesti da inserire in rosa per le squadre di Serie A, ed in particolar modo per il, che ha voglia di riscattarsi dopo il mancato obiettivo della qualificazione in Champions League.ed il suo entourage negli ultimi giorni, in base a quanto riportato dai princiapli quotidiani sportivi, erano L'articolo

Advertising

trash_italiano : Ma parliamo del fatto che se siete di Milano, Napoli, Roma o Bologna e ne avete bisogno, con Uber avete corsa GRATI… - sscnapoli : ?? Mercoledì 4 agosto amichevole con il @WislaKrakowSA ?? #ForzaNapoliSempre - matteosalvinimi : In diretta dalla splendida Napoli: per la raccolta firme Referendum Giustizia e per sostenere Catello Maresca sinda… - Giovann72530372 : RT @_enz29: @ruotebucate SARÒ CON TEEEE E TU NON DEVI MOLLAREEEE ABBIAMO UN SOGNO NEL CUOREEEE NAPOLI TORNA CAMPIONEEEE - erosazzurro : E la maglia costa troppo È le partite in pay E i biglietti allo stadio costano troppo Ne ricuttar ma accussì vulit… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli con Atalanta, sfida al Napoli per un centrocampista blucerchiato ...con l'AZ Alkmaar per Koopmeiners, la Dea mette nel mirino Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l 'Atalanta starebbe sfidando il Napoli ...

Calciomercato Juventus/ Ipotesi Manolas in caso di addio di Demiral ... soprattutto se saranno ceduti sia Rugani che Demiral, oltre che il ritorno di Pjanic, in prestito e con ingaggio ridotto. Il nome nella testa di Max è Manolas del Napoli. Non è ancora una trattativa,...

Calcio:Krol lancia Napoli, con Spalletti va in Champions Agenzia ANSA Napoli, con Demme out Giuntoli alla ricerca di un centrocampista: occhi puntati su Matias Vecino Continuano le ricerche dei nuovi innesti da inserire in rosa per le squadre di Serie A, ed in particolar modo per il Napoli, che ha voglia di riscattarsi Continuano le ricerche dei nuovi innesti da in ...

Il “tiraggiro” di Insigne sbarca sul vocabolario della Treccani: è bagarre Juve-Napoli Lorenzo Insigne è stato un grandissimo protagonista con la maglia della Nazionale italiana, l’attaccante del Napoli si è messo in mostra a Euro 2021. La competizione si è conclusa con il trionfo ...

...l'AZ Alkmaar per Koopmeiners, la Dea mette nel mirino Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l 'Atalanta starebbe sfidando il...... soprattutto se saranno ceduti sia Rugani che Demiral, oltre che il ritorno di Pjanic, in prestito eingaggio ridotto. Il nome nella testa di Max è Manolas del. Non è ancora una trattativa,...Continuano le ricerche dei nuovi innesti da inserire in rosa per le squadre di Serie A, ed in particolar modo per il Napoli, che ha voglia di riscattarsi Continuano le ricerche dei nuovi innesti da in ...Lorenzo Insigne è stato un grandissimo protagonista con la maglia della Nazionale italiana, l’attaccante del Napoli si è messo in mostra a Euro 2021. La competizione si è conclusa con il trionfo ...