Charlene di Monaco, una canzone per smentire la crisi con Alberto

Dopo dieci anni di matrimonio, il rapporto tra Charlene e Alberto di Monaco continua ancora a sollevare grande attenzione e molti pettegolezzi. I due Reali, al momento, sono distanti: lei si trova in Sud Africa e lui continua a tenere fede ai suoi impegni a Palazzo Grimaldi. E, anche se più volte i due hanno chiarito i motivi che li stanno tenendo distanti, le voci di una crisi si sono fatte sempre più insistenti. Da diverse settimane, Charlene di Monaco è costretta a vivere in Sud Africa senza la sua famiglia, a causa di problemi di salute. Sta infatti curando i postumi di una grave ...

