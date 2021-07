Uomini e donne, Alessia Cammarota: un messaggio sull’aspetto fisico scatena la polemica (Di domenica 25 luglio 2021) Molti la ricordano per la lovestory avviata con Aldo Palmieri a Uomini e donne e in queste ore Alessia Cammarota è al centro del gossip, per una polemica social esplosa sul suo corpo. Tutto nasce da un commento sull’aspetto fisico che l’ex corteggiatrice ha ricevuto da un utente che le ha fatto notare di aver messo su dei chili e a cui lei ha risposto pubblicamente, a tono. Una presa di posizione che a sua volta sta facendo discutere, come il bodyshaming ricevuto dall’influencer. Uomini e donne, Alessia ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 luglio 2021) Molti la ricordano per la lovestory avviata con Aldo Palmieri ae in queste oreè al centro del gossip, per unasocial esplosa sul suo corpo. Tutto nasce da un commentoche l’ex corteggiatrice ha ricevuto da un utente che le ha fatto notare di aver messo su dei chili e a cui lei ha risposto pubblicamente, a tono. Una presa di posizione che a sua volta sta facendo discutere, come il bodyshaming ricevuto dall’influencer....

