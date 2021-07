Tokyo2020, doppietta di bronzo per l’Italia con Giuffrida e Longo Borghini (Di domenica 25 luglio 2021) Due medaglie di bronzo in fila per l’Italia a Tokyo2020: Giuffrida nel judo e Longo Borghini nel ciclismo su strada. Il medagliere aggiornato Dopo l’oro e l’argento di sabato, arriva anche il momento della medaglia di bronzo per l’Italia a Tokyo2020. Ma non ne arriva una sola, ma ben due, tutte nella mattinata (italiana) di domenica: una dal ciclismo su strada con Elisa Longo Borghini e l’altra judo con Odette Giuffrida. Partendo dalle due ruote, la Longo ... Leggi su zon (Di domenica 25 luglio 2021) Due medaglie diin fila pernel judo enel ciclismo su strada. Il medagliere aggiornato Dopo l’oro e l’argento di sabato, arriva anche il momento della medaglia diper. Ma non ne arriva una sola, ma ben due, tutte nella mattinata (italiana) di domenica: una dal ciclismo su strada con Elisae l’altra judo con Odette. Partendo dalle due ruote, la...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 doppietta Tokyo2020, la stella Quadarella guida la caccia all'oro del Lazio A guidare la pattuglia c'è la stella del nuoto Simona Quadarella, che negli 800 e 1500 stile libero punta a una clamorosa doppietta d'oro. Ma alle spalle di Super Simo sono in tanti a sognare. A ...

Il tunisino Hafnaoui sorprende tutti nei 400 sl Ahmed Hafnaoui ha sorpreso tutti nella gara dei 400m stile libero conquistando l'oro olimpico. Il 19enne tunisino, qualificatosi sabato per la finale ai danni dell'elvetico Antonio Djakovic, si è impo ...

Tokyo 2020, il ligure Razzetti solo ottavo nei 400 misti di nuoto Genova – Alberto Razzetti si mangia le mani. Nella mattinata giapponese, in piena notte italiana, il talento di Sestri Levante nuota la finale dei 400 misti all’Olimpiade di Tokyo. Chiude all’ottavo p ...

