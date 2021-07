Estate sicura a Capri: oltre 1600 tamponi ai turisti in 3 mesi (Di domenica 25 luglio 2021) Il progetto è stato messo a punto da Federalberghi Isola di Capri, Bourelly Health Service e Beside per favorire la ripartenza del turismo. oltre mille tamponi rapidi antigenici e più di 600 tamponi molecolari sono stati effettuati fra i mesi di maggio e luglio ai turisti stranieri arrivati a Capri nelle strutture associate a Federalberghi Leggi su 2anews (Di domenica 25 luglio 2021) Il progetto è stato messo a punto da Federalberghi Isola di, Bourelly Health Service e Beside per favorire la ripartenza del turismo.millerapidi antigenici e più di 600molecolari sono stati effettuati fra idi maggio e luglio aistranieri arrivati anelle strutture associate a Federalberghi

