Pd | Letta | ' Agorà democratiche per tornare nel cuore del Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Usiamo tutti lo strumento delleper ricostruire, rilanciare eneldel, in connessione sentimentale con le persone, con chi ha voglia di cambiare il". Lo ha detto Enriconel suo contributo all'Assemblea di Radicalità per costruire. "Tante idee, da settembre a dicembre, diventeranno prioritarie perchè i cittadini dellele avranno scelte, le porteremo avanti -ha spiegato il segretario del Pd-. E' un modo per fare delle primarie di programma e dare voce al protagonismo di ...