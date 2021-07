Gruppi Pd e Dei Goti : “La maggioranza non ci metterà il bavaglio” (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ringraziamo la maggioranza consiliare per aver chiarito, a noi e a tutta la cittadinanza, che compatta, unita e unanimemente condivide, non solo, la delibera di giunta numero 100 del 16 luglio 2021, che prevede la CHIUSURA DELLA SCUOLA DI BAGNOLI, ma anche le OFFESE contenute nel comunicato stampa, comprese quelle al ‘bagnolese’. Per quanto riguarda le continue offese, puramente gratuite, prendiamo atto della caduta di stile di una intera maggioranza e della mancanza totale di rispetto e di toni comunicativi istituzionali che rendono becera la discussione di argomenti importanti e danno un cattivo esempio ai cittadini tutti, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ringraziamo laconsiliare per aver chiarito, a noi e a tutta la cittadinanza, che compatta, unita e unanimemente condivide, non solo, la delibera di giunta numero 100 del 16 luglio 2021, che prevede la CHIUSURA DELLA SCUOLA DI BAGNOLI, ma anche le OFFESE contenute nel comunicato stampa, comprese quelle al ‘bagnolese’. Per quanto riguarda le continue offese, puramente gratuite, prendiamo atto della caduta di stile di una interae della mancanza totale di rispetto e di toni comunicativi istituzionali che rendono becera la discussione di argomenti importanti e danno un cattivo esempio ai cittadini tutti, ...

