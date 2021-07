(Di giovedì 22 luglio 2021) L'articolo non contiene più spoiler del trailer. È indubbio che ogni nuova uscita di un film di M. Night Shyamalan susciti sempre un po' di curiosità. Perché si tratta di un autore che, dopo l'esordio trionfale con Il sesto senso nel 1999, è riuscito a inanellare una serie di film altalenanti, che poco alla volta avevano fatto scendere molto il consenso (e l'aspettativa) nei suoi confronti. Poi a sorpresa la rinascita, con due film come Split e Glass e la serie tv Servant (ma non dimentichiamo l'originale The Visit) Shyamalan era stato capace di riaccendere l'interesse di critica e pubblico. Con questo suo nuovo Old, torna ai temi sovrannaturali/horror, talvolta ricchi di metafore da ...

Advertising

Il_Paradroide : RT @Andrea_Peduzzi: Ho visto #OldTheMovie, il nuovo film M. Night Shyamalan, e su @IGNitalia sono riuscito a scriverne evitando gli spoiler… - RM_raulmoreno : RT @Andrea_Peduzzi: Ho visto #OldTheMovie, il nuovo film M. Night Shyamalan, e su @IGNitalia sono riuscito a scriverne evitando gli spoiler… - Andrea_Peduzzi : Ho visto #OldTheMovie, il nuovo film M. Night Shyamalan, e su @IGNitalia sono riuscito a scriverne evitando gli spo… - il_letterino : RT @IGNitalia: La nostra recensione senza spoiler di #Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan tratto dal fumetto Castello di sabbia, e… - babausca : @MrCasanovaReal Marra fai la recensione a old di shyamaln -

Ultime Notizie dalla rete : Old recensione

Il primo segnale inquietante avviene quando il cadavere di una donna arriva dal mare, trasportato dalla corrente (del film abbiamo parlato nella nostradi). Ma i protagonisti della ...M. Night Shyamalan si è fatto affascinare dal graphic novel di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, Castello Di Sabbia , che ha trasposto nel suo nuovo lungometraggio,, cui ha modificato alcuni elementi, spostando l'azione dalla costa mediterranea della Francia a una non meglio identificata isola tropicale, aggiungendo un prologo e un epilogo che precisano la ...Da Army of the Dead a I Mitchell Contro le Macchine: scopriamo insieme quali sono stati i titoli più visti su Netflix in questa prima parte di 2021 ...M. Night Shyamalan si è fatto affascinare dal graphic novel di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, Castello Di Sabbia, ...