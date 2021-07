Generi corpi e desiderio | la Settimana della Critica

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 23 luglio 2021) Mai come ora l’annuncio dei palinsesti dei festival cinematografici, delle varie sezioni, dei meandri ora vibranti ora invece un po’ paludati delle selezioni, suona come la speranza di un ritorno definitivo ai luoghi cinematografici in questo interregno di vaccini e contagi che è ora la vita, con in più l’ostruzionismo falsamente libertario e in realtà gretto, oscurantista, Gadda direbbe «fessissimo» dei no-vax. Ritorno a possederne gli spazi, da quei santuarivisione che sono le sale, perché il film non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.