Tommaso Zorzi: duro contro la Lega e Salvini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Questa mattina Tommaso Zorzi ha commentato nelle sue Instagram stories gli emendamenti contro il DDL Zan e ha attaccato la Lega e Matteo Salvini per essere un partito che cerca solo di raccogliere i voti dell'elettorato meno istruito. Tommaso Zorzi ha affrontato oggi nelle sue Instagram stories una questione di attualità di estrema urgenza. Dopo i mille emendamenti contro il DDL Zan, gran parte dei quali presentati dalla Lega

