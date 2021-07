Tokyo 2020 | il programma completo degli atleti azzurri in gara | quando e dove vederli

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 luglio 2021) A quasi un anno e mezzo dall’inizio della pandemia di Coronavirus, venerdì 23 luglio, le Olimpiadi diprenderanno il via nella capitale giapponese con l’accensione del braciere nello stadio olimpico di. Per gli, la spedizione in Giappone sarà la più numerosa di sempre con 384qualificati per i Giochi: 197 uomini e 187 donne. Le gare si potranno vedere in chiaro sui Rai Due e Rai Sport, e a pagamento sui canali Discovery+ e Eurosport. Ecco ilitaliani in. ...