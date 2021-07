Roma | 14enne investita e uccisa da un treno

Advertising

CiaoKarol : Tragedia a Roma. Ragazzina 14enne attraversa i binari e muore al passaggio del treno: Una 14enne è morta investita… - CiaoKarol : ?? +++ ULTIMA ORA +++?? Tragedia a Roma. Ragazzina 14enne attraversa i binari e muore al passaggio del treno - ultimenews24 : Una 14enne è stata travolta da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Salone, Roma, a pochi passi dal camp… - cosmico77 : RT @MediasetTgcom24: Roma, 14enne muore investita da un treno: stava attrersando i binari #roma - MediasetTgcom24 : Roma, 14enne muore investita da un treno: stava attrersando i binari #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 14enne

E' accaduto in stazione via di Salone. La ragazza è morta sul colpo Unaè stata travolta da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Salone,, a pochi passi dal campo nomadi dove viveva. E' successo intorno alle 21.40 di ieri. Inutili i soccorsi prestati ...Tragedia aest dove una ragazza di 14 anni è morta investita da un treno della linea FL2 all'altezza di ... Secondo quanto emerso in prima battuta la giovaneera in compagnia di altri due ...Una 14enne è morta investita da un treno alla periferia di Roma. E’ accaduto all’altezza della stazione ferroviaria di via di Salone, nei pressi del campo nomadi. Sul posto la polizia ferroviaria che ...Tragedia alle 21.40 di ieri in via di Salone, a pochi metri dal campo nomadi, a Roma. Una 14enne e’ morta, dopo essere stata investita sui binari da un treno. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazz ...