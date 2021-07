Petrolio, prezzi in recupero dai minimi da fine maggio (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muovono con debolezza i prezzi del Petrolio pur recuperando dai minimi di fine maggio toccati la vigilia in scia alla decisione dell’Opec+ di aumentare l’offerta di greggio a partire dal mese di agosto fino al settembre del 2022. Le quotazioni di oro nero restano sotto pressione sull’effetto negativo sull’attività economica e di conseguenza sulla produzione e sui consumi di fronte ad un’eventuale imposizione di nuove misure di restrizione. A New York un barile di WTI viene trattato a 66,03 dollari al barile (-0,59%) mentre il Brent scende di circa lo 0,60% a 68,21 dollari. Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muovono con debolezza idelpur recuperando daiditoccati la vigilia in scia alla decisione dell’Opec+ di aumentare l’offerta di greggio a partire dal mese di agosto fino al settembre del 2022. Le quotazioni di oro nero restano sotto pressione sull’effetto negativo sull’attività economica e di conseguenza sulla produzione e sui consumi di fronte ad un’eventuale imposizione di nuove misure di restrizione. A New York un barile di WTI viene trattato a 66,03 dollari al barile (-0,59%) mentre il Brent scende di circa lo 0,60% a 68,21 dollari.

Advertising

DividendProfit : Halliburton, utili sopra attese grazie a rialzo prezzi petrolio - DividendProfit : Utili Halliburton battono le attese grazie a boom prezzi petrolio, titolo balza di oltre +2% - InformatiVivere : I prezzi globali del petrolio scendono sotto i $ 70 mentre l’OPEC+ raggiunge un accordo sull’aumento della produzio… - FADiodovich_IG : Trimestrali USA, in serata il primo titolo #FAANG #Netflix, in settimana #INTEL (semi-conduttori) e JOHNSON&JOHNSON… - classcnbc : PETROLIO GIÙ TRA OPEC E VARIANTE DELTA Scivolone del petrolio ieri con i prezzi giù di oltre il 6%, oggi in recupe… -