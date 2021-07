Digestione lenta e difficile | quali rimedi naturali?

Leggi su dilei

(Di martedì 20 luglio 2021) Cause e sintomi L’alterazione dei processi digestivi che porta a unaha numerose cause dipende da svariati fattori. Si può digerire male quando si assumono determinati farmaci, in caso di intolleranze alimentari, patologie o infiammazioni a carico di stomaco, intestino e altri organi coinvolti nella, oppure a causa di squilibri della flora batterica intestinale. La, nota anche come dispepsia, può anche dipendere da alterazioni della secrezione gastrica e di quella biliare o della motilità gastrointestinale. A volte, le difficoltà ...