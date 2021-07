Report: stasera su Rai3 lo speciale sulla strage di via D'Amelio e sulla trattativa Stato-mafia (Di lunedì 19 luglio 2021) Report torna stasera su Rai3 alle 21:20 con una puntata speciale dedicata all'anniversario della strage di via D'Amelio e alla trattativa Stato-mafia. stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report con una puntata speciale in occasione dei 29 anni dalla strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice del pool antimafia Paolo Borsellino e cinque membri della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021)tornasualle 21:20 con una puntatadedicata all'anniversario delladi via D'e allasualle 21:20 tornacon una puntatain occasione dei 29 anni dalladi via D', in cui persero la vita il giudice del pool antiPaolo Borsellino e cinque membri della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, ...

