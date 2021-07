Petagna: "Napoli-Verona è stata una brutta parentesi, vogliamo dimenticarla. A fine stagione i nostri tifosi festeggeranno!" (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della nuova stagione e di quelle che saranno le ambizioni del club azzurro. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho pensato tanto a quell'occasione finale contro il Verona, è stata una brutta parentesi e vogliamo farla dimenticare al più presto ai nostri tifosi. Spalletti? Per me è un onore essere allenato da lui, c'è tanto da imparare da un allenatore come lui e soprattutto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea, attaccante del, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kissdove ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della nuovae di quelle che saranno le ambizioni del club azzurro. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho pensato tanto a quell'occasione finale contro il, èunafarla dimenticare al più presto ai. Spalletti? Per me è un onore essere allenato da lui, c'è tanto da imparare da un allenatore come lui e soprattutto ...

