Made in Italy, BNL Gruppo BNP Paribas e Sacmi insieme per il sostegno alle filiere (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Supportare aziende fornitrici strategiche ed efficienti che producono beni strumentali facendo usufruire loro di miglioramenti nella valutazione del merito creditizio in condivisione con la capo filiera. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato da BNL Gruppo BNP Paribas e Sacmi, Gruppo internazionale nella costruzione di macchinari e impianti destinati a diversi settori. Le imprese della filiera – spiega una nota congiunta – saranno più solide e integrate nella catena produttiva, con benefici sulla qualità del prodotto finale, sulla capacità di fare investimenti e di aprirsi all’internazionalizzazione. Inoltre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Supportare aziende fornitrici strategiche ed efficienti che producono beni strumentali facendo usufruire loro di miglioramenti nella valutazione del merito creditizio in condivisione con la capo filiera. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato da BNLBNPinternazionale nella costruzione di macchinari e impianti destinati a diversi settori. Le imprese della filiera – spiega una nota congiunta – saranno più solide e integrate nella catena produttiva, con benefici sulla qualità del prodotto finale, sulla capacità di fare investimenti e di aprirsi all’internazionalizzazione. Inoltre ...

Advertising

Mov5Stelle : GRAZIE AL PATTO PER L’EXPORT IL MADE IN ITALY TRAINA LA CRESCITA Le performance del nostro export, su cui il mini… - greenMe_it : La verità dietro il Made in Italy: suini pieni di vermi, carcasse abbandonate e sversamento di liquami… - teresamorone : 'Made in Italy - La realtà dei tuoi Sogni' lo spot firmato SG Media Agency dedicato all'eccellenza italiana - TerraDiPalma : RT @ocpg_unisa: #Bando | Fondazione Italia USA assegna 100 borse di studio straordinarie per il master online “Global Marketing, Comunicaz… - salutegreen24 : “Da oggi le cassette in legno rientrano a pieno titolo nel ‘Made Green in Italy’, lo schema nazionale volontario su… -