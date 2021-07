Giustizia: Salvini, la riforma non si tocca di una virgola (Di lunedì 19 luglio 2021) Sulla riforma della Giustizia il governo rischia? "Spero di no - risponde Matteo Salvini, leader della Lega, a Bologna per la raccolta firme per il referendum sulla Giustizia - perché Letta e Conte ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Sulladellail governo rischia? "Spero di no - risponde Matteo, leader della Lega, a Bologna per la raccolta firme per il referendum sulla- perché Letta e Conte ...

fattoquotidiano : Giustizia, la destra ora minaccia: “Niente cambi, il governo rischia” [di @salvini_giacomo] - LegaSalvini : REFERENDUM GIUSTIZIA, SALVINI: 'SUPERATE 300MILA FIRME' 'A INIZIO AGOSTO PUNTIAMO A SUPERARE IL MEZZO MILIONE' - vladiluxuria : Salvini dice che col #ddlZan si vuole far cambiare sesso ai bambini, come se volessimo costringere un bimbo a diven… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: MEZZO MILIONE DI FIRME AD AGOSTO, #SALVINI ESULTA PER IL REFERENDUM GIUSTIZIA Firma anche tu?? - xarratt : RT @LegaSalvini: MEZZO MILIONE DI FIRME AD AGOSTO, #SALVINI ESULTA PER IL REFERENDUM GIUSTIZIA Firma anche tu?? -