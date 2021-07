(Di lunedì 19 luglio 2021)- Williamo D', agente di Victor Osimhen , èvenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del suo assistito. D'è partito dal descrivere l' Osimhen di questi giorni in ritiro per poi ...

Advertising

sportli26181512 : D'Avila: 'Napoli-Scudetto? Molto difficile dopo l'Inter l'anno scorso': L'agente di Osimhen: 'Victor sta molto bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Avila Napoli

Corriere dello Sport.it

- Williamo D', agente di Victor Osimhen , è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del suo assistito. D'è partito dal descrivere l' Osimhen di questi giorni in ritiro per poi ...... poi ripudiati in fretta e furia per essere sostituito da William D'. Il che costrinse il- che già aveva un accordo - a rimodulare anche l'ingaggio. Un'operazione che rimase con delle ...William D’Avila, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Victor si sta trovando molto bene in questi primi giorni di ritiro: basti pensare ...William D’Avila, agente di Osimhen, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radio KissKiss Napoli. Le sue dichiarazioni. “L’obiettivo di Victor è quello di segnare più gol possibili. In Serie A vu ...