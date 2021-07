Renzi e Berlusconi: non una trasformazione ma un passaggio di testimone (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 luglio – Arrivati alla chiusura del primo semestre guidato da Draghi, gli equilibri politici sono in continua mutazione. Specie in previsione delle prossime due campagne elettorali. La prima riguarda le elezioni amministrative che si terranno nelle grandi città, come Milano, Roma e Napoli. La seconda è una campagna strettamente “di palazzo” per l’elezione del Presidente della Repubblica di febbraio 2022. Proprio come è successo con la fine del Conte bis, ancora una volta sembra proprio che sarà il leader di Italia Viva l’ago della bilancia sulla scelta del successore di Mattarella. Fino ad ora il partito centrista non si sarebbe mai potuto accostare alla destra sovranista. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 luglio – Arrivati alla chiusura del primo semestre guidato da Draghi, gli equilibri politici sono in continua mutazione. Specie in previsione delle prossime due campagne elettorali. La prima riguarda le elezioni amministrative che si terranno nelle grandi città, come Milano, Roma e Napoli. La seconda è una campagna strettamente “di palazzo” per l’elezione del Presidente della Repubblica di febbraio 2022. Proprio come è successo con la fine del Conte bis, ancora una volta sembra proprio che sarà il leader di Italia Viva l’ago della bilancia sulla scelta del successore di Mattarella. Fino ad ora il partito centrista non si sarebbe mai potuto accostare alla destra sovranista. Il ...

Advertising

Antoniogalli101 : RT @Antonel42920114: La proposta di #Letta, #tassadisuccessione per i milionari, ha indignato pesantemente Salvini, Meloni, Berlusconi e Re… - Quindec56574258 : @borghi_claudio La Lega è la spina dorsale del governo Senza la Lega Draghi sarebbe appeso a poche decine di voti e… - Giusepp60921070 : RT @Antonel42920114: La proposta di #Letta, #tassadisuccessione per i milionari, ha indignato pesantemente Salvini, Meloni, Berlusconi e Re… - mariasole813 : RT @salvinimi: Il capitalismo 'democratico' ha creato esseri come Berlusconi, Renzi, Salvini, Meloni e così via. Mai visto tanto schifo, ta… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Nel caos di governo torna in scena la grande giostra d'amore e odio che da sempre lega Renzi e Berlusconi -